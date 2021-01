Benevento, brutta batosta: l’Atalanta passa 4-1 al Vigorito e stacca il Napoli

Brutto tonfo del Benevento contro l’Atalanta. Al Vigorito i bergamaschi passano segnando ben quattro reti, contro l’unica messa a segno dalle Streghe. Che, però, lottano per buona parte del secondo tempo, trovando anche il pari con Sau. Il primo tempo è uno show nerazzurro, con l’Atalanta che passa con una pregevole giocata di Ilicic. Il pari di Sau galvanizza il Benevento, ma non basta: segnano Toloi, Zapata e poi Muriel nel giro di pochi minuti. Ha lottato, ma poi s’è spento, il Benevento, mentre l’Atalanta ha legittimato con maestria la vittoria. Tre punti in più del Napoli, ora, per la compagine di Gasperini, che si arrampica verso la zona Champions.

