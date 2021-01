Alvino: “Il Napoli a Udine con una certezza, esordio da titolare per Rrahmani”

Prima auspicato, poi invocato e infine realizzato: l’esordio di Amir Rrahmani con la maglia del Napoli, dopo mesi di attesa, è arrivato contro il Cagliari, domenica scorsa. Pochi minuti per assaggiare il campo in attesa di continuità di minutaggio. La prima risposta arriverà domani, a Udine: il difensore kosovaro partirà dal primo minuto. A riferirlo è Carlo Alvino, che su Twitter scrive:

“Il Napoli vola a Udine con la prima certezza. Esordio da titolare in campionato per Amir Rrahmani. Il kosovaro prenderà in difesa il posto di Maksimovic”.