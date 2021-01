Report allenamento da Castel Volturno: torna in gruppo Kalidou Koulibaly, ancora a parte Demme e Mertens

Il Napoli ha terminato da pochi istanti la seduta mattutina di allenamento al Training Center di Castel Volturno. Qualche buona notizia per Gennaro Gattuso, visto il rientro parziale in gruppo di Kalidou Koulibaly. Solo terapie per Demme, mentre terapie e lavoro personalizzato per Mertens. Di seguito il report ufficiale del club:

“Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match al Friuli di Udine per la 17esima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 15. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente il gruppo ha lavorato sui campi 1 e 2 dove ha svolto torello. Di seguito partitina a campo ridotto ed esercitazioni di tiri in porta. Malcuit ha svolto lavoro personalizzato. Koulibaly ha svolto parte della seduta in gruppo e parte personalizzato. Terapie per Demme. Mertens ha fatto terapie e lavoro personalizzato”.