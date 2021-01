Tuttosport – Napoli non intenzionato a rinnovare il contratto di Fabian Ruiz: chiesti 4,2 mln per 5 anni, sarà venduto al miglior offerente

Fabian Ruiz saluterà, probabilmente, il Napoli a fine stagione. Lo spagnolo sta vivendo l’annata più difficile da quando si è trasferito all’ombra del Vesuvio, forse proprio perché la testa è già altrove. La richiesta per il rinnovo è ritenuta eccessiva da parte del club partenopeo che punterà a cederlo in estate, secondo quanto riportato da Tuttosport:

“Il club non sembra intenzionato a rinnovare il contratto allo spagnolo che ha chiesto un quinquennale da 4,2 milioni a stagione. Fabian ha il contratto che scadrà nel 2023 e sarà ceduto al miglior offerente, anche per evitare che si arrivi a un braccio di ferro, come quelli in essere con Maksimovic, Hysaj e Milik”