Tuttosport – Napoli, deciso il post Fabian Ruiz: gli azzurri vogliono fortemente Zaccagni

Il Napoli ha già scelto su chi puntare per il centrocampo azzurro per la prossima stagione. Si tratta di Mattia Zaccagni dell’Hellas Verona che sta attirando l’attenzione di tutti, confermando quanto di buono fatto nella passata stagione. Ecco quanto scrive Tuttosport:

“Con il Verona le relazioni sono frequenti. Il nome in ballo è quello di Zaccagni; che arriverebbe per la sostituzione di Fabian. Il club non sembra intenzionato a rinnovare il contratto allo spagnolo che ha chiesto un quinquennale da 4,2 milioni a stagione”.