Repubblica – Il Napoli piazza il colpo Zaccagni: affre in dirittura d’arrivo! L’operazione si farà a giugno

Secondo l’edizione odierna di Repubblica Zaccagni sarebbe vicinissimo al passaggio al Napoli per giugno:

“Napoli piazza il colpo Zaccagni per giugno. È in dirittura d’arrivo la trattativa per il 25enne del Verona: operazione da 14 milioni. L’affare si fa subito, poi il centrocampista passerà al Napoli in estate: la stessa formula utilizzata da Napoli e Verona lo scorso anno per Rrahmani. Nel Napoli di Gattuso, Zaccagni diventerà l’alternativa di Zielinski o il suo sostituto, se il polacco in estate verrà ceduto”