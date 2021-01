CdS – Urla e cazzotti al muro, Gattuso una furia dopo la sconfitta con lo Spezia: “Non avete gli attributi, tirateli fuori!”

Gennaro Gattuso si è arrabbiato tantissimo per la sconfitta contro lo Spezia con la sua squadra. E c’era da aspettarselo perché gli azzurri anno davvero clamorosamente sciupato l’opportunità di accorciare la classifica e guadagnare punti su Milan e Inter. Ecco come ha reagito il tecnico secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport:

“Probabilmente stava soltanto eliminando le tossine della clamorosa sfuriata contro i suoi giocatori andata in scena poco prima negli spogliatoi dello stadio. Incavolato come mai finora nei tredici mesi di Napoli: urla e cazzotti al muro. Quasi tutti gli azzurri hanno condiviso il sentimento della mortificazione. Faccia a faccia duro come mai. Crollo emotivo dopo il rigore trasformato da Nzola e l’incapacità dei sui di concretizzare una reazione veemente: da qui, la rabbia di Rino che negli spogliatoi ha sfondato i timpani. «Non avete gli attributi». E dunque: «Tirateli fuori»“