Importante novità di calciomercato sul Napoli. I colleghi di Sky Sport, infatti, riferiscono si come la trattativa per la cessione di Arek Milik vada avanti su più tavoli. La richiesta di De Laurentiis è chiara: 15 milioni di euro, somma che ha fatto allontanare altre pretendenti come Juventus e Atletico Madrid.

Calciomercato Napoli, apertura per la cessione di Milik al Marsiglia

La vera novità, però, riguarda l’apertura del Napoli alla cessione in Francia. Precisamente all’Olympique Marsiglia, soprattutto se la società francese garantisse agli azzurri una percentuale abbastanza corposa su un’eventuale futura rivendita del giocatore. C’è stata un’apertura, anche se la trattativa è ancora lunga.