Venerato: “Per Zaccagni potrebbero inserirsi altre squadre. Dopo il rinnovo, Gattuso chiederà al club gli obbiettivi dell’anno prossimo”

Ciro Venerato, giornalista della Rai, è intervenuto a Radio Kiss Kiss. Ecco quanto dichiarato:

“Zaccagni? Interesse sì ma non trattativa conclusa. Il Napoli è un metro avanti rispetto alle altre squadre, ha capito la valutazione del giocatore. Però da qui a giugno non si può escludere l’inserimento di alcune big come Roma, Inter o Juve“.

“Chiudere a gennaio? Non c’è il budget necessario ma anche di valutazione di origine tattiche e di mercato. Lo vedo a sinistra come alternativa di Insigne. Opzione morale col Verona? Potrà esserci ma per ora non c’è“.

“Gattuso? Rino non pensa al contratto ma solo al calcio giocato. Il giocatore chiede alla società di enunciare gli obiettivi del prossimo anno. Ci sarà una sforbiciata dell’ingaggio del 20-30% e se arrivassero offerte importanti per i big, il Napoli non chiuderà la porta. Gattuso queste cose le sa“.

“Lo Spezia? Non verrà a fare il catenaccio e giocherà a viso aperto. Italiano per l’idea di calcio può essere il nuovo Sarri o De Zerbi“