Tuttosport – Mertens, che bel gesto: il belga è rimasto in ritiro con la squadra per lo Spezia

Dries Mertens è voluto rimanere con i compagni in ritiro per la partita di stasera. Un bel gesto quello del belga che non sarà comunque a disposizione di Rino Gattuso ma ha voluto far sentire la sua vicinanza ai suoi compagni di squadra. Ecco quanto racconta Tuttosport:

“Tutti in ritiro ieri sera, compreso Mertens che è voluto rimanere con i compagni di squadra nell’hotel del corso Vittorio Emanuele che ospita il Napoli nelle gare casalinghe. Il bomber belga rappresenta un regalo consegnato in anticipo dalla Befana, anche se Gattuso non potrà utilizzarlo nel corso della partita odierna e dovrà attendere almeno una decina di giorni per la prima convocazione di Dries”.