Repubblica – Gattuso pensa seriamente a Lozano come “falso nueve” per evitare l’errore di Napoli-Torino: nessuna bocciatura per Petagna

Gennaro Gattuso potrebbe schierare Lozano come “falso nueve” questa sera contro lo Spezia. La Repubblica spiega il motivo dell’eventuale scelta:

“Ringhio ci ha pensato su alla vigilia e l’idea lo stuzzica molto, al di là della necessità di evitare a Petagna il tour de force di tre partite in sette giorni, a cui l’ex bomber della Spal non è abituato. Ma il tecnico s’è convinto a mischiare le carte soprattutto dopo aver visto e rivisto al video tape la partita del 23 dicembre scorso contro il Torino, in cui il Napoli era andato sbattere per novanta e passa minuti sul munitissimo bunker dei granata, prima di essere parzialmente salvato dalla magia di Insigne nel recupero. Anche la sfida di oggi pomeriggio rischia di avere lo stesso canovaccio ed è per questo che il tecnico azzurro ha deciso di mischiare le carte con gli scatti, i dribbling e la imprevedibilità del messicano, privando allo stesso tempo di un punto di riferimento la difesa avversaria: che si annuncia robusta“