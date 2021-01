Osimhen spiega: “Non ho organizzato nessuna festa, non sapevo nulla. Il video in rete è stato messo dal musicista”

Victor Osimhen ha parlato in esclusiva a Omasports.com dopo il video che ha pubblicato sui social. Ecco quanto detto dall’attaccante del Napoli:

“Prima di visitare la Nigeria, avevo detto a mia sorella che non avrei festeggiato il mio compleanno. Non ero nello stato d’animo giusto a causa del mio infortunio“.

“Quel giorno in particolare, avevo dormito per circa sei ore. Appena mi sono svegliato, mia sorella mi ha chiesto di scendere. “.

“Se si controlla ciò che indossavo, era la maglia da allenamento dei Super Eagles. Non la indosserei per il mio compleanno. Non mi vestirei così casual. Avrei potuto festeggiare il mio compleanno anche in altri modi, ma non ero di buon umore“.

“Sono sceso al piano di sotto e stavano suonando musica, musica gospel. Saranno trascorsi dieci minuti prima che mio fratello maggiore mi richiamasse al piano di sopra. Non ho organizzato nessuna festa.

“Dopo essere stato dichiarato positivo al COVID-19, ho chiamato la mia famiglia e ho chiesto loro di fare il test. L’hanno fatto tutti e sono risultati tutti negativi“.

“Il musicista ha messo il video online. Credo fosse per pubblicità. Non ho niente a che fare con l’organizzazione della festa. Non ne sapevo nulla. Mi sono scusato con i tifosi e i miei compagni di squadra“.