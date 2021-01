Le pesanti parole di Chiariello: “Perse tre partite delle ultime cinque, non è esagerato parlare di esonero”

Una sconfitta che ha del clamoroso, lo Spezia espugna il “Diego Armando Maradona“, ottenendo un successo di misura contro il Napoli. Sebbene l’inferiorità numerica, gli ospiti hanno ribaltato il risultato e trasportano in Liguria tre punti preziosi.

La panchina di Gattuso comincia a destare numerosi sospetti, molteplici potrebbero essere i motivi di questo incredibile tonfo interno. Sta di fatto, che al Napoli occorre necessariamente una scossa, capace di scuotere l’intero ambiente.

Anche a Canale 21 si sono espressi riguardo la deludente prova dei partenopei: numerose cause e molti pareri discordanti, in particolare sono stati antitetici i punti di vista di Chiarello e Pierluigi Pardo. “È mancata un po’ di cattiveria in alcune situazioni, il contatto di Fabian in area di rigore c’è stato ed è assolutamente illogico perché comunque non poteva fare nulla, era girato di spalle, quasi fuori dell’area di rigore. Il Napoli ha avuto molta foga. Gli errori sono stati commessi ed è evidente.

Il Napoli si è sfaldato in alcune situazioni, nel momento del salto di qualità, come anche nelle partite precedenti. La partita di oggi sembrava una sceneggiatura; lo stesso Italiano ha riconosciuto che lo Spezia meritava di perdere e non ha giocato come altre volte“: queste la parole di Pardo.

Anche Chiariello, però, si è espresso a riguardo, sottolineando il numero di partite perse dal Napoli in stagione: “Il Napoli ha perso tre partite nelle ultime cinque ed ha perso cinque partite in quindici. Se mi dici che è esagerato parlare di esonero, e beh dimmi tu che deve fare il Napoli. Se avesse battuto Torino e Spezia, in classifica sarebbe lì per il titolo a giocarsela.

Vogliamo parlare di una rosa profonda e rinforzata? Ma cosa deve fare più l’allenatore per essere messo in discussione?“.

E poi Pardo: “Io non manderei via Gattuso, ovviamente si può parlare di tutto, ma è chiaro che in questo momento ci sono cose da correre, sembra indiscutibile. Non lo mandarei via per non cominciare da capo: ogni volta che c’è un momento di difficoltà un allenatore viene messo in discussione e mandato via, la situazione diventa complicato“.

Chiariello ribadisce ancora: “E le partite con il Milan e con la Lazio, chi le ha perse, io? Le formazioni con il Milan e con la Lazio le ho fatte io? Quella di stasera l’ho fatta io? Fatti una domanda e datti una risposta allora“.

Anche Iannicelli allora si è inserito nella discussione affermando: “L’argomento delle assenze del Napoli, è un argomento debole. Se l’assenza di Mertens e di Osimhen mettono il Napoli nella condizione di prenderle dal Torino e dallo Spezia io alzo le mani. Non mi pare che due assenze così importanti contro grandi squadre come l’Inter e Milan lì ci sta. Ma contro squadre inferiorissime al Napoli, onestamente questo argomento non tiene“.

Poi ancora Chiarello: “Non stiamo parlando di uno 0-1, in una partita nella quale non sei riuscito a fare gol ma di uno 1-2, il Napoli è andato in vantaggio. Se non è in grado con questa rosa gestire un vantaggio sullo Spezia, allora io alzo le mani, e parliamo non so, di cricket? Non ne capisco, e ci provo“.

Gli animi restano accesi e i pareri restano opposti. Non si conoscono i motivi che hanno condotto gli azzurri alla disfatta, ma si sa con certezza, invece, che in casa Napoli regna amarezza per la mancata vittoria