CorrSport – Napoli-Verona, accordo per Zaccagni: l’operazione può chiudersi a giugno

Il Napoli e l’Hellas Verona sembrano giunti ad un accordo per Zaccagni. Il fantasista scaligero potrebbe finire agli azzurri a giugno, in cambio di 15 milioni di euro. Ecco quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Ma prima ancora che Zaccagni rovesciasse intorno a sé tutta quest’attenzione, in quel cono di (apparente) ombra, il Napoli era già riuscito ad intrufolarsi. Napoli e Verona si sono simbolicamente stretti la mano e se non siamo in presenza di un’opzione morale c’è una promessa che ha un senso: poi è chiaro che dentro la palla di vetro non sarà possibile guardare, ma il vantaggio sulla concorrenza sembra almeno rassicurante”.