Assessore regionale Covid della regione Piemonte: “Milan-Juventus si giocherà regolarmente”

AGGIORNAMENTO 22:00 – L’assessore regionale all’emergenza Covid della Regione Piemonte, Matteo Marnati, ha parlato a Telelombardia del match di domani sera tra Milan e Juventus. Ecco le sue dichiarazioni:

“Milan-Juve si giocherà. Ho appena sentito il direttore generale Asl Torino e mi ha risposto che non è stata presa alcuna decisione. Il nostro interesse è che siano le autorità sportive a gestire la questione. Non c’è un’emergenza che giustifichi un intervento dell’Asl Torino. Posso assicurare ai tifosi che la gara ci sarà”.

La situazione del Covid-19 in casa Juventus è preoccupante, domani mattina è atteso l’esito del giro tamponi di questa sera. Così si saprà se ci saranno altri casi di positività dopo Alex Sandro e Cuadrado. I bianconeri sono in costante contatto con la ASL di Torino. Ad affermarlo al Corriere di Torino è Roberto Testi, il direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Città di Torino:

“La Juventus ci ha avvisati della positività al coronavirus di due giocatori. Per uno, la segnalazione è avvenuta lunedì 4 gennaio, e per il secondo martedì 5. In questo momento non abbiamo elementi per dire che ci sia un focolaio all’interno della squadra, perché sappiamo come è avvenuto il contagio per i due calciatori e perché tutti gli altri compagni sono negativi“.

C’è anche la possibilità che la ASL blocchi il viaggio dei bianconeri verso Milano, sempre secondo Roberto Testi: “Se oggi dovessero esserci nuovi positivi e ci fosse l’evidenza di un focolaio non controllato all’interno della squadra, si creerebbe un problema di sicurezza anche per gli altri giocatori. È chiaro, quindi, che la Asl sarebbe costretta a intervenire, isolando tutti e bloccando la partenza della Juventus per Milano“.