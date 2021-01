CdS – Napoli tentato da Zaccagni: l’offerta degli azzurri e la richiesta dell’Hellas Verona

Il Napoli vuole Mattia Zaccagni, stando a quanto raccontato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. Il centrocampista, però, è valutato eccessivamente per gli azzurri. Sentite quanto scrive il quotidiano:

“La tentazione di Cristiano Giuntoli si chiama Mattia Zaccagni (25), centrocampista multiuso che però tra un anno va in scadenza e che il Napoli vorrebbe acquistare in anticipo: la richiesta – quindici milioni di euro – ha spaventato De Laurentiis e la distanza resta ragguardevole, perché l’offerta attuale non va oltre gli otto milioni di euro. Tempo a disposizione per sentirsi ancora e trovare una soluzione vantaggiosa per tutti ce n’è”