PAGELLE CAGLIARI NAPOLI – È terminato da pochi istanti il match tra Cagliari e Napoli, con gli azzurri che hanno aperto il 2021 nel migliore dei modi, vincendo in trasferta alla Sardegna Arena con il punteggio di 1-4. Mattatore assoluto della serata Piotr Zielinski con due gol fantastici, Molto positiva la prova di Lozano che segna un gol e causa l’espulsione di Lykogiannis. Da segnalare anche l’ottima prestazione di Lorenzo Insigne, impreziosita dal gol su rigore.

Cagliari Napoli pagelle: i voti degli azzurri

Ospina 6: Incolpevole sul gol del pareggio di Joao Pedro, quasi mai chiamato in causa.

Di Lorenzo 7: Prestazione solida da parte dell’ex Empoli dopo una serie di partite opache da parte sua. Partita impreziosita dal calcio di rigore guadagnato sul finale.

Manolas 6,5: Non concede quasi nulla all’attacco dei sardi, unico neo un errore in disimpegno che poteva costare caro agli azzurri. Dall’87º Rrahmani S.V.

Maksimovic 6: Nessuna sbavatura particolare, partita ordinata da parte del difensore serbo.

Mario Rui 6,5: Tanta corsa, tanta voglia, qualche errore tecnico di troppo ma nulla di grave. Prestazione positiva del portoghese. Dall’87º Ghoulam S.V.

Fabian Ruiz 6,5: Prestazione positiva da parte del centrocampista spagnolo, con anche qualche tiro da fuori che impensierisce Cragno. Bello il lancio lungo che poi porterà al secondo gol di Zielinski.

Bakayoko 7: Tanto lavoro sporco per il centrocampista francese, prezioso come sempre in fase di interdizione.

Dall’87º Lobotka S.V.

Lozano 8: Partita fantastica del messicano, un gol, un’espulsione procurata e tantissima corsa. Una spina nel fianco costante nella retroguardia rossoblu.

Zielinski 9: Partita fantastica e due gol che ricordano molto un numero 17 che per tanti anni ha banchettato sulla trequarti azzurra. Implacabile. Dal 77º Elmas 6: Fa rifiatare il polacco che era anche ammonito. Poco meno di quindici minuti per il macedone.

Insigne 8: Ricama calcio e crea tantissime occasioni per gli azzurri. Sul finale si regala anche la gioia personale del gol con la rete dal dischetto.

Petagna 7,5: Tanto lavoro duro, tante sponde e gioco di squadra. Gli manca solo la gioia del gol, ma oggi poco importa. Dal 77º Politano 7: Entra benissimo in partita, tanto dribbling e anche un paio di occasioni per timbrare il cartellino.