Il Mattino – Supercoppa Italia: ipotesi di 2mila tifosi per Napoli-Juve ma serve il parere del Cts

La Lega vorrebbe riportare i tifosi allo stadio per la Supercoppa Italia tra Napoli e Juventus. Ecco quanto scrive Il Mattino in merito:

“Senza eccessivi proclami, in punta di piedi, ma la Lega Calcio ha un obiettivo: riaprire gli stadi in occasione della Supercoppa del 20 gennaio tra Napoli e Juventus a Reggio Emilia. L’ipotesi è di almeno 2mila persone ma si aspetta ovviamente il parere del Cts: non è escluso, per esempio, che si possa dare il via libera a coloro che per quella data sono stati già sottoposti a vaccino“.