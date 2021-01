GdS – ADL chiederà il massimo della multa per Osimhen al collegio arbitrale: l’obiettivo è dare un chiaro segnale

Aurelio De Laurentiis ha deciso. Chiederà il massimo della multa per Victor Osimhen al collegio arbitrale. Ecco quanto scrive in merito l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

“Senza bisogno di ergersi a moralisti o giudici, in un rapporto professionale è ovvio che ognuno si assuma le conseguenze dei propri comportamenti. E per questo il Napoli inoltrerà una raccomandata di contestazione al tesserato, formulando poi al Collegio Arbitrale che sarà formato – da regolamento – la richiesta che sarà per la multa massima prevista, del 50 per cento dello stipendio lordo mensile. In soldoni il calciatore rischia di pagare 200 mila euro di multa la sua festa di compleanno. In casa azzurra non si intende infierire, ma dare un segnale chiaro“