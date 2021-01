DOVE VEDERE CAGLIARI NAPOLI – Il 2021 è appena iniziato e la Serie A non si fa attendere. Dopo la pausa per le consuete festività di fine anno le squadre della massima serie italiana tornano in campo per il primo turno di campionato del nuovo anno. Sarà la 15ª giornata della stagione 2020/2021. Il Napoli aprirà il nuovo anno affrontando il Cagliari in trasferta. La partita si giocherà domenica 3 gennaio 2021. Calcio d’inizio alle ore 15 alla Sardegna Arena di Cagliari.

Il Napoli ha salutato il 2020 con un pareggio rimediato in casa contro il Torino, ma Gattuso e i suoi uomini saranno subito volenterosi di riscatto in Sardegna. Peseranno molto le assenze in casa azzurra, con il tecnico calabrese che dovrà rinunciare ancora una volta a Mertens ed Osimhen in attacco, in favore di Andrea Petagna.

Negli scontri diretti tra le due squadre il Napoli ha spesso avuto la meglio nel recente passato. L’unica sconfitta l’ha incassata nel settembre del 2019, quando il Cagliari si impose per una rete a zero contro gli azzurri.

QUI LE PROBABILI FORMAZIONI DEL MATCH

Cagliari Napoli dove vedere il match

La sfida tra Cagliari e Napoli andrà in scena domenica 3 gennario alla Sardegna Arena di Cagliari alle ore 15:00. Ma dove sarà possibile vedere il match degli azzurri? Dove sarà possibile vedere il match: su Sky o DAZN?

DOVE VEDERE CAGLIARI NAPOLI

Cagliari-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky Sport. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 2021) e Sky Sport (numero 256).

Se non siete a casa, non temete, perchè il match sarà fruibile anche in streaming. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire il match su Sky Go attraverso un pc, notebook, tablet o smartphone. In alternativa la partita potrà essere vista anche su Now Tv, un servizio live e on demand di Sky, disponibile mediante l’acquisto di uno dei pacchetti proposti dall’emittente televisiva.