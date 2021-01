FORMAZIONI CAGLIARI NAPOLI – Il Napoli affronterà il Cagliari in occasione della 15ª giornata di Serie A, la prima di questo 2021. La partita si giocherà alla Sardegna Arena di Cagliari, domenica 3 gennaio 2021 alle ore 15:00.

Quella contro il Cagliari sarà una partita da non sottovalutare per gli azzurri. Dopo il pareggio rimediato in casa contro il Torino, la compagine di Gattuso dovrà provare a racimolare quanti più punti possibili per cercare di avanzare la sua scalata in classifica e distaccarsi dalla Juventus. Il Cagliari, d’altro canto, dopo una serie di risultati poco incoraggianti, dovrà provare a tenersi stretto il posto in Serie A per evitare di finire nella zona retrocessione.

DOVE VEDERE CAGLIARI NAPOLI IN TV E STREAMING

Formazioni Cagliari Napoli

Il Cagliari dovrà fare a meno di Rog. Il croato ha rimediato un brutto infortunio che ha comportato la rottura del crociato ed ha subito l’operazione proprio qualche giorno fa. A tal proposito di Francesco potrebbe rimediare inserendo Oliva al fianco di Marin, in quanto Nainggolan potrà essere adoperato solo da lunedì. Godin non recupera per la difesa. Ceppitelli affiancherà dunque Walukiewicz, con Zappa e Lykogiannis terzini. Simeone favorito su Pavoletti per l’attacco, con alle spalle Nandez-Joao Pedro-Sottil.

Gli azzurri stanno ancora valutando per il recupero di Demme, mentre sarà certa l’assenza di Koulibaly. Per il Napoli la situazione si complica a causa della positività di Osimhen Covid-19, e la continua indisponibilità di Mertens. Ci saranno Maksimovic e Fabian Ruiz. Ospina difenderà ancora la porta, mentre Hysaj è il pole rispetto a Mario Rui a sinistra. Ci sarà Lozano sulla trequarti assieme a Zielinski e Insigne, con Petagna davanti.

FORMAZIONI CAGLIARI NAPOLI

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, Lykogiannis; Marin, Oliva; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.