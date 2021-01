“Nel 2020 è morto Paolo Rossi”, Maria Teresa Ruta disperata in lacrime al GF Vip (VIDEO)

Il 2020 è stato un anno nefasto non solo a causa della Pandemia da Coronavirus, ma anche per le tante perdite che il mondo dello spettacolo e non solo hanno subito. Stefano D’Orazio dei Pooh, Gigi Proietti, Diego Armando Maradona e per finire Paolo Rossi. Questi sono solo alcuni dei personaggi a cui gli italiani hanno dovuto dire addio. E nella notte di San Silvestro le immagini di chi ci ha lasciato sono state trasmesse anche ai concorrenti del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini.

MARIA TERESA RUTA IN LACRIME AL GRANDE FRATELLO VIP DOPO AVER SAPUTO DELLA MORTE DI PAOLO ROSSI

Dopo le immagini, ovviamente, tutti i concorrenti sono rimasti sbigottiti, inconsapevoli di alcuni dei decessi sopra citati. Ma in particolare a restare scossa è stata Maria Teresa Ruta, scoppiata in lacrime dopo aver visto le immagini relative a Paolo Rossi.

“Paolo Rossi è stata la prima intervista della mia carriera, aveva appena vinto i mondiali – dice così, con voce spezzata dalla commozione –. Non sapevo come diventare una giornalista, lo desideravo tanto, ma non avevo nessun numero di telefono. Non mi facevano entrare nei ritiri, non mi facevano entrare da nessuna parte“.

Rientrata in casa visibilmente scossa, la concorrente racconta ad Alfonso Signorini il suo primo incontro con il calciatore: “Mi sono appostata sotto casa sua, era ancora sposato con Simonetta. Ho suonato e ho parlato con Simonetta. È stata la mia prima intervista“.

ECCO IL VIDEO (clicca qui)

Maria Teresa Ruta scoppia in lacrime al Grande Fratello Vip dopo aver saputo della morte di Paolo Rossi 😢💔 #gfivip pic.twitter.com/59T0QclDzu — Pasquale Giacometti (@Pasquale89G) January 1, 2021