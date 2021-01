Non c’è pace per il Napoli e per Osimhen: l’attaccante nigeriano è risultato positivo al Coronavirus. A comunicarlo è stato il club partenopeo sul proprio profilo Twitter.

Osimhen positivo al Coronavirus

“La SSCN comunica che il calciatore Victor Osimhen è risultato positivo al tampone naso-faringeo molecolare effettuato ieri pomeriggio al suo rientro dall’estero. Il calciatore è asintomatico e non ha incontrato il gruppo squadra“.

ECCO IL TWEET:

📌 | La SSCN comunica che il calciatore Victor Osimhen è risultato positivo al tampone naso-faringeo molecolare effettuato ieri pomeriggio al suo rientro dall’estero. Il calciatore è asintomatico e non ha incontrato il gruppo squadra. pic.twitter.com/pOWSM9aYxU — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 1, 2021

Ricordiamo che Osimhen si trovava in Nigeria dove stava recuperando dall’infortunio al braccio che l’ha tenuto ai box per diverse settimane. A questo punto il suo rientro in campo slitterà ancora.