Milan, Pioli sulla corsa scudetto: “Juventus e Inter le favorite. Poi vedo bene Napoli, Roma e Atalanta”

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha rilasciato un’intervista a La Stampa parlando delle avversarie per lo scudetto dei rossoneri. Ecco quanto evidenziato:

“La Juventus è tra le favorite. Una squadra che ha vinto 9 scudetti consecutivi e che ha tutti quei campioni in campo lo è per forza. Così come l’Inter, che l’anno scorso è arrivata a un solo punto dalla Juve. I nerazzurri hanno speso parecchi soldi e non avranno impegni internazionali.

Poi vedo bene Napoli e Roma, per non parlare dell’Atalanta che è andata a vincere in casa del Liverpool. In che momento ho percepito la svolta? Quando abbiamo cominciato a battere le squadre che ci precedevano in classifica”.