Tuttosport – Osimhen domani sarà a Castel Volturno per nuovi controlli. Possibile rientro in Supercoppa insieme a Mertens

Raffaele Auriemma, attraverso Tuttosport, riferisce aggiornamenti riguardo gli infortuni e i rientri di Osimhen e Mertens.

“Domani sarà a Castelvolturno per un consulto con il medico sociale Raffaele Canonico, poi sarà sottoposto ad una serie di test per capire se potrà essere riaggregato al gruppo, oppure se dovrà tornare ad Anversa per completare il lavoro.

Sia per Osimhen che per Mertens, la prima partita potrebbe essere la finale di Supercoppa con la Juventus del 20 gennaio“