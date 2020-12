Repubblica – Il Napoli fa sul serio per Emerson Palmieri ma prima bisogna cedere: Ghoulam, Malcuit e anche Mario Rui in uscita.

Il Napoli tenterà l’assalto al terzino sinistro del Chelsea che approderebbe volentieri in Serie A. Prima, però, gli azzurri devono cedere almeno uno degli esterni bassi sinistri. Ecco quanto scrive l’edizione odierna di Repubblica:

“Emerson Palmieri cerca maggiore continuità. Al Chelsea lo spazio è obiettivamente poco. Il Napoli lo segue, è in contatto con gli intermediari e si è informato sui termini della trattativa. Ma al momento non è previsto ancora un vero affondo. La situazione assomiglia ad una partita a scacchi.

Senza una cessione, è impossibile pensare ad un nuovo innesto. In uscita ci sono Ghoulam e Malcuit. Il Napoli ascolterebbe eventuali proposte pure per Mario Rui: il portoghese ha appena rinnovato, ma il suo rendimento è stato caratterizzato da alti e bassi ed è stato spedito pure in tribuna da Gattuso nel match contro il Bologna. Un vero e proprio gioco ad incastri, solo così è possibile far partire l’assalto ad Emerson Palmieri”.