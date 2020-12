Ounas può lasciare il Cagliari già a gennaio: lo Spezia su di lui

Lo Spezia ha bisogno di punti per conquistare una veloce salvezza e, malgrado una prima parte di campionato convincente, basta poco per ritrovarsi invischiati nella lotta per non retrocedere. Ecco perché gennaio è il mese adatto: arrivano i rinforzi.

Nella lista degli obiettivi del club liguri c’è anche il nome di un ex calciatore del Napoli: Adam Ounas, esterno alto d’attacco, classe ’96, attualmente al Cagliari. In rossoblu non ha lasciato una grande traccia e potrebbe trasferirsi in Liguria, stando a quanto scrive il Corriere dello Sport. Tra gli altri obiettivi dello Spezia ci sono Nsamé dello Young Boys e Sabelli del Brescia per la difesa.