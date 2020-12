Tegola Cagliari, risentimento muscolare per Godin: in dubbio la sua presenza contro il Napoli

In programma il 3 gennaio c’è la sfida tra Cagliari e Napoli. È sorta, però, una problematica da affrontare per i padroni di casa. Uno delle pedine più rilevanti dello scacchiere tattico di mister Di Francesco non sarà disponibile. Si tratta di Diego Godin, difensore centrale di origini uruguaiane.

Un problema muscolare al polpaccio, infatti, ha colpito il calciatore, dettagliatamente quest’ultimo ha avuto un risentimento al soleo della gamba destra. Scenderà in campo, dunque, nell’importante match contro i partenopei? Le condizioni sono da valutare, il tempo scorre inesorabilmente e persiste la possibilità che Godin che non scenda sul rettangolo verde del Cagliari.

Ecco il comunicato del club sardo: “Notizie dall’infermeria: personalizzato per Paolo Faragò, Zito Luvumbo e Diego Godin. Il difensore uruguayano deve smaltire un affaticamento al soleo della gamba sinistra”.