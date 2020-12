Il Prof. Ricciardi svela: “Presentare il passaporto del vaccino per entrare allo stadio potrebbe essere una possibilità”

Il medico e scienziato Walter Ricciardi, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato del vaccino e della possibilità di far entrare i tifosi allo stadio:

“Vediamo la luce. È stato un anno durissimo e dobbiamo lavorare per far diventare il prossimo diverso e per fare ciò dobbiamo vaccinare il più possibile. Con l’immunità di popolazione possiamo tornare piano piano alla normalità e fin quando non lo faremo tutti, dobbiamo abbinare la vaccinazione al comportamento avuto finora, ovvero con mascherine e igienizzazione delle mani“.

Il vaccino e il pubblico allo stadio

“Passaporto del vaccino per entrare allo stadio? Una possibilità, ma dobbiamo far capire a tutti quanto sia importante fare questo vaccino e tornare alla normalità, come entrare allo stadio.

Se si vaccinano, tornano allo stadio? Quando raggiungeremo questa immunità di popolazione saremo largamente protetti e anche chi non può farlo, sarà protetto da chi lo ha fatto. È sempre successo nell’umanità.

Vaccino a tutti i calciatori? Ma certamente, i calciatori come i grandi sportivi, sono dei testimonial ideali. Sono persone sane, che stanno bene, che proteggono sé stessi, la squadra, lo sport e quindi, le persone cosiddette “normali” possono superare la paura e vaccinarsi, seguendo l’esempio di questi campioni.

A settembre senza mascherina negli stadi? Spero di si. Se noi abbiamo la certezza che questo vaccino ci protegge per un periodo prolungato, potremmo pensare di fare una pratica di sport non dico proprio normale, ma quasi.

Sentenza Juve-Napoli? Diedi ragione all’Asl già all’inizio, era pericoloso far viaggiare la squadra e trasmettere il virus in altre regioni. Contento per il responso della giustizia sportiva”.