Il Mattino – Cagliari-Napoli, Demme e Koulibaly difficilmente in campo contro il Cagliari. Recuperato Lozano

L’edizione odierna de Il Mattino fa sapere che difficilmente Demme e Koulibaly prenderanno parte alla gara col Cagliari di domenica. Ecco quanto scrive il quotidiano:

“In vista della trasferta di Cagliari di domenica, la squadra si è allenata al Maradona dopo i tamponi di ieri mattina. Demme e Koulibaly hanno svolto terapie e lavoro personalizzato: per il tedesco contusione al gluteo, distrazione al muscolo femorale della gamba sinistra per il senegalese. Entrambi possono rientrare nei prossimi giorni ma difficilmente saranno in campo a Cagliari domenica. Recuperato, invece, Lozano che già aveva giocato uno spezzone contro il Torino“.