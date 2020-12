GdS – Nessuno come il Napoli: scelte di Gattuso decisive in 11 situazioni: 6 reti e 5 assist vincenti dai subentrati

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport elogia la lunghezza della rosa del Napoli e la gestione dei cambi da parte di Rino Gattuso. Ecco quanto scrive la rosea:

“Dopo i 15 giorni di vacanza, ad agosto, il calcio si è rimesso nuovamente in moto a fine settembre, con un calendario fitto di impegni tra campionato e competizioni europee. E le cinque sostituzioni hanno confermato la loro funzionalità e l’importanza che possono avere per tutti i club. Il Napoli, per esempio, è quello che è riuscito a capitalizzare meglio i cambi. Dall’inizio del campionato ad oggi, le scelte in corsa di Rino Gattuso sono risultate determinanti in 11 situazioni: con i subentrati sono arrivate sei reti e cinque assist vincenti.

Gli inserimenti di Andrea Petagna (2 reti decisive di Matteo Politano, tanto per citarne qualcuno, hanno evidenziato la forza dell’organico napoletano. Ma la panchina lunga comprende anche Demme, Maksimovic, Meret Elmas, Hysaj; oltre ai già citati Petagna e Politano. Cambi che Gattuso, in certe occasioni ha saputo utilizzare anche per modificare l’assetto tattico, dal 4-2-3-1 a14-3-3, per esempio”.