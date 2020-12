La Salernitana usa l’aereo della Lazio per la trasferta a Monza: tifosi granata infuriati

I tifosi della Salernitana non hanno digerito una scelta singolare di Claudio Lotito. Il proprietario della squadra campana avrebbe usato l’aereo dell’altra sua squadra, la Lazio, per la trasferta a Monza. Ottopagine.it ha segnalato l’episodio in questione. Il Direttivo Salerno, cuore della tifoseria granata, ha emesso un comunicato mostrando il loro disappunto. Ecco quanto si evince:

“Siamo stanchi dell’ennesimo affronto ad una città ormai stanca di voi. Non è più tempo di attese o valutazioni. Non è più tempo di attendere o sperare in un risultato sportivo. L’attuale società ha esaurito il suo tempo. La misura è colma: ve ne dovete andare!”

“La nostra dignità va oltre un estemporaneo primo posto in classifica. La nostra dignità non può avere un prezzo e non sarà mai negoziabile nemmeno per una categoria. A difesa della nostra identità, a difesa della nostra gente, a difesa della nostra città. Direttivo Salerno“.