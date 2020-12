È stato un vero e proprio simbolo del Catania, ma ora Beppe Mascara è pronto per una nuova avventura in Sicilia: al Troina. Allenatore da ormai 4 anni e con esperienze sulle panchine di Giarre, Sancataldese e Biancavilla, l’ex Catania e Napoli è stato chiamato per allenare una squadra di Serie D: il Troina.

Beppe Mascara nuovo allenatore del Troina, il comunicato del club

A comunicare l’ingaggio di Mascara è la stessa società siciliana con un comunicato. “L’Asd Troina comunica di aver sollevato Ezio Raciti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La dirigenza ringrazia Ezio per l’attività sin qui svolta e per la professionalità dimostrata, e gli augura i migliori successi professionali.

La guida tecnica viene affidata a mister Giuseppe Mascara, ex bandiera in campo del Calcio Catania. Nato a Caltagirone, Mascara ha iniziato la sua carriera da tecnico nel 2016 allenando le giovanili rossazzurre e ha proseguito dapprima a Giarre, poi alla Sancataldese e infine a Biancavilla. La società dà il benvenuto al nuovo mister e gli augura le migliori fortune in rossoblù”.

Il Troina oggi è penultimo in classifica nel girone I di Serie D con 4 punti, ma ha ancora tre partite da recuperare.