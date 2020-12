RUTTER NAPOLI – Georginio Rutter è il giovane profilo su cui il Napoli punta per il futuro. Rispetta infatti la linea verde su cui De Laurentiis punta da sempre.

Chi è Georginio Rutter

Georginio Rutter, che gioca come punta, nasce a Plescop, in Francia, il 20 aprile 2002. Ha discendenze martinicane da parte di padre e discenzenze reunionane da parte di madre. Ha iniziato a giocare a calcio molto presto: tra il 2007 e il 2014 ha giocato nelle giovanili del Ménimur, tra il 2014 e 2017 in quelle del Vannes per poi approdare nelle giovanili del Rennes nel 2017. Fa il suo esordio in seconda squadra nel 2018 totalizzando 21 presenze e 5 goal. Il 26 settembre 2020 approda in prima squadra, totalizzando un’unica presenza.

Calciomercato Napoli, ipotesi Rutter per gli azzurri

Sembrerebbe che Georginio Rutter, il cui contratto scade nel giugno del 2021, non abbia ancora rinnovato con il club transalpino. Molti club europei sono interessati al suo possibile acquisto. In fila per acquistarlo ci sono squadre tedesche (come il Bayern, Borussia Dortmund e Lipsia) e squadre inglesi (Arsenal e Newcastle). In Italia non solo il Milan, ma anche il Napoli possono eventualmente fare un’offerta per acquistare la punta a parametro zero per giugno. Il giocatore ha la giusta prospettiva per giocare in club blasonati.

Rutter Napoli, le caratteristiche del calciatore

Rutter, giocatore dal comportamento impeccabile, è una punta centrale dotata di gran tiro, sia col destro che col sinistro, capace di superare le difese avversarie con grande agilità. Molto bravo nelle azioni personali anche se può migliorare ancora nel gioco aereo. Molto tecnico, tanto da cercare la giocata difficile, ma poco efficace sotto porta. Fisicamente robusto, ma data la giovane età può rafforzarsi ancora di più.

Il ruolo del francese è quello del centravanti, dove da il meglio di sé, ma è stato impiegato varie volte anche come trequartista.

Erika Merolla

