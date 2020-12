Pistocchi: “Ritorno di Sarri a Napoli? Lui e De Laurentiis non hanno dimenticato i bellissimi anni insieme…”

Maurizio Pistocchi, qualche giorno fa, aveva lanciato una bomba: il possibile ritorno di Sarri al Napoli. Il giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, è tornato sull’argomento, ma non solo:

“Il Napoli, come qualità complessiva del proprio organico, è inferiore solo a quello della Juventus. Maurizio Sarri al Napoli? L’uccellino che mi ha parlato del possibile ritorno in Campania del coach di Figline è ben informato. L’organico attuale dei partenopei sarebbe perfetto per Sarri. Non è detto che torni, ma un pensiero nella testa di De Laurentiis e dell’allenatore ci sia sempre. Nessuno dei due ha dimenticato i bellissimi anni vissuti insieme a Napoli.

L’unico rimpianto vero per il Napoli è quello relativo al match con la Lazio. Solo in quella occasione gli azzurri sono venuti a mancare, è stata una prestazione troppo deludente. Con l’Inter, invece, pur perdendo, i partenopei hanno giocato un’ottima gara. Gennaro Gattuso sta facendo molto bene. L’alibi delle assenze, quando le cose non vanno per il verso giusto, non è pertinente. Il Napoli ha un organico ricco di ottime alternative, secondo solo a quello della Juventus”.