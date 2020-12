Rinvio Everton-ManCity, Capuano puntualizza: “È una situazione diversa rispetto a Juve-Napoli”

Il giornalista Giovanni Capuano attraverso Twitter ha commentato il rinvio del match in Premier League tra Everton e Manchester City. La sfida è stata rinviata – su richiesta dei Citizens accolta dai Toffees – a data da destinarsi a causa di troppe positività al Coronavirus rilevate all’interno della squadra di Pep Guardiola. Al riguardo è intervenuto Capuano esprimendosi così su Twitter:

“Numerosi positivi riscontrati altre ai 4 già scoperti nei giorni scorsi, bolla compressa e situazione a rischio. Il rinvio di Everton-ManCity deciso dalla Premier League non ha nulla in comune con Juve-Napoli dove i positivi erano 2 e altri non ce n’erano e non ce ne sono stati”.

ECCO IL TWEET: