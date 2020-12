SKY – Inglese potrebbe salutare il Parma: piace al Bologna! I dettagli

Il calciomercato di gennaio riserva spesso sorprese. Soprattutto gli attaccanti potrebbe infiammare le trattative in Serie A, con vari club alla ricerca del colpo in gradi di far svoltare la stagione. In particolare il Bologna pare sia alla ricerca di un nuovo centravanti e pare averlo individuato in Roberto Inglese.

L’attaccante del Parma, arrivato dal Napoli due stagioni fa per un totale di 22 milioni tra prestito e riscatto, potrebbe finire ai felsinei. Inglese piace molto a Sinisa Mihajlovic, ma i ducali sono stati chiari: per meno di 15 milioni di euro non partirà.