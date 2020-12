Nuovo sindaco di Napoli, De Laurentiis: “Conosco Roberto Fico, sarebbe perfetto. La Raggi a Roma? Un disastro”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato interessanti dichiarazioni ai microfoni di Radio Capital, toccando vari argomenti, tra cui un commento sulle prossime elezioni comunali a Napoli e Roma. Ecco quanto evidenziato:

“Roberto Fico nuovo sindaco a Napoli? Lo conosco ed è una persona di tutto rispetto. Ritengo sarebbe un ottimo sindaco. Ma tutto è sbagliato: se sei un sindaco di una grande città devi essere super pagato. Non puoi amministrare una grande città come Napoli o Roma per 4.700 euro al mese. Perché o sei un pazzo oppure uno che ruba. Ci vuole un super manager. La Raggi a Roma? Un disastro. Ha elogiato Milano, che per carità è una grandissima città, ma noi al sud non abbiamo nulla da invidiare a nessuno”.