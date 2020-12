SKY – Gomez via dall’Atalanta, Gasperini ha chiesto Boga al suo posto: interessava anche al Napoli

Manovre importanti nella prossima sessione di calciomercato in Serie A. Come è ormai noto, l’Atalanta cederà al miglior offerente il Papu Gomez che ha rotto ogni rapporto con il tecnico Gasperini. L’allenatore ha però chiesto un sostituto alla società orobica.

Il nome indicato da Gasperini sarebbe quello di Jeremie Boga. L’esterno del Sassuolo è l’obiettivo numero uno per l’attacco dell’Atalanta. L’esterno era stato molto vicino al Napoli in estate, che però poi preferì puntare su Lozano, anche vista la richiesta da 40 milioni di euro da parte degli emiliani per cedere il calciatore ivoriano.