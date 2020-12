Ronaldo suona la carica: “Credete in noi, siamo la Juve! Alla fine festeggeremo ancora noi”

Cristiano Ronaldo, giocatore della Juventus, suona la carica sul suo profilo Instagram dopo la sconfitta in casa contro la Fiorentina. Ecco le parole del portoghese:

“Ieri, con una prestazione scadente e un risultato tutt’altro che accettabile, abbiamo chiuso le partite in programma per il 2020, un anno speciale per molti aspetti particolari. Stadi vuoti, protocolli Covid, partite rimandate, lunghe soste e un calendario molto serrato. Ma questa non è una scusa per niente”.

“Sappiamo che dobbiamo dare di più di noi stessi, per giocare meglio e vincere in modo più coerente. Noi siamo la Juventus! E non possiamo accettare nulla di meno dell’eccellenza in campo! Spero che questa breve pausa ci aiuti a tornare più forti e più uniti che mai, perché la stagione è ancora lontana dall’essere conclusa e alla fine crediamo di poter festeggiare ancora una volta con i nostri tifosi. Credete in noi, fidatevi della nostra squadra tanto quanto noi ci fidiamo di voi, e noi ce la faremo“.