Repubblica critica la decisione del CONI: “Il Genoa non è fuggito dal campo. I club potrebbero imitare il Napoli”

Anche il quotidiano Repubblica parla del ricorso vinto dal Napoli contro la Juventus. Il quotidiano si schiera contro l’esito del ricorso sostenendo come altre squadre, nonostante i positivi, abbiano giocato. Ecco quanto si evince:

“Cosa dire, adesso, a quelle società che hanno comunque giocato, pur essendo prive di atleti positivi al coronavirus? Il Genoa, per esempio, che ora sta in fondo alla classifica ma non è mai fuggito dal campo, e Maran ci ha pure rimesso il posto. Quel Genoa che prese 6 gol proprio dal Napoli che poi non sarebbe andato a giocare a Torino”.

“Cosa dire alla Juventus, in campo senza Ronaldo, e al Milan che giocò senza Ibra fermato dal virus? Cosa dire alla Casertana, che contro la Viterbese è dovuta scendere in campo in 9, e due giocatori con la febbre sono poi risultati contagiati? Ma, soprattutto, cosa accade ora? Qualche club penalizzato dal Covid potrebbe anche imitare il Napoli, che di positivi ne aveva soltanto due”.

“Ma, in questo caso, quando e come recuperare le partite? Già sarà un’impresa trovare la data per Juventus-Napoli, figurarsi aprire finestre in un campionato senza più certezze, senza classifica sicura, senza protocollo. A questo ha portato la sfida all’Ok Corral tra Coni e Federcalcio“.