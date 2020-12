Juve Napoli quando si gioca – Alla fine la situazione è stata ribaltata completamente. Il Napoli ha vinto il ricorso presentato al CONI. Così facendo la partita con la Juventus, che era in programma il 4 ottobre, verrà rigiocata. I partenopei non avranno più la sconfitta a tavolino per 3-0 e neanche più il punto di penalizzazione. Un’occasione ghiotta per il Napoli che ha la possibilità di rigiocare lo scontro diretto per poter puntare ancora ai piani alti della classifica. Resta però un unico interrogativo: quando si giocherà la partita.

Juve Napoli quando si gioca , possibile data a maggio

Mai com’è quest’anno il calendario del campionato è sempre più compresso rispetto alle altre edizioni passate. Il Coronavirus ha portato a una confusione generale facendo slittare anche gli Europei. Per questo motivo che entro maggio si deve concludere la Serie A per dare spazio proprio a questa competizione che, tra le diverse mete europee, prevede anche l’Italia. Difficile, quindi, posizionare Juventus-Napoli in una giornata.

Inoltre le squadre sono impegnate nelle coppe internazionali: il Napoli in Europa League e la Juventus in Champions League. Il 13 gennaio, tra l’altro, ci saranno anche gli ottavi di Coppa Italia dove le due squadre ospiteranno, rispettivamente, Empoli e Genoa. Al vaglio ci sono state diverse ipotesi per la ripetizione del match.

Inizialmente si era pensato di giocare già a gennaio facendo slittare gli impegni in Coppa Italia delle due squadre. Però subito dopo, il 20 gennaio, Juventus e Napoli si affronteranno al Mapei Stadium per la Supercoppa Italiana. La possibilità di far posticipare le due competizioni, però, è andata in fumo. La Coppa e la Supercoppa si giocheranno regolarmente nei giorni fissati.

L’ipotesi più accreditata è di far giocare la partita a maggio, a poche giornata dal termine del campionato. Infatti solo in quel periodo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero degli slot liberi per posizionare la partita.