De Maggio smentisce le dimissioni di Gattuso: “Si trova molto bene a Napoli. Sul suo conto girano voci assurde”

Valter Di Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato di possibili dimissioni di Gattuso poi subito smentite. Ecco quanto dichiarato:

“Stamattina mi sono arrivate delle voci che hanno del clamoroso, i giornalisti della mia redazione mi hanno riempito di telefonate. Mi dicevano che c’è un caos in città per le dimissioni di Gennaro Gattuso dal club azzurro per via dei problemi di salute. Poi mi è arrivata un’altra chiamata e mi hanno detto che addirittura si era dimesso. Il motivo è che non si è trovato alcun accordo per il prolungamento del contratto.

In realtà ho subito parlato con le mie fonti e devo dire che mi hanno smentito completamente questa notizia, forse qualcuno ama farsi del male da solo, ma altro che dimissioni. Gattuso è contento al Napoli e sta bene, resta in azzurro. La reazione del club non si è fatta attendere, si saranno fatti qualche risata. Gattuso oggi era nel ritiro della squadra all’Hotel Britannique, pare stia a pranzo senza alcun problema. Sul suo conto girano cose assurde”.