CorSport – Juve-Napoli, applauso liberatorio della squadra intorno a Gattuso

Il Napoli ha vinto il ricorso per la gara assegnato a tavolino alla Juventus dopo che l’ASL campana aveva impedito agli azzurri di raggiungere Torino. La squadra era allo stadio per preparare la gara col Torino quando ha saputo la notizia. Ecco quanto riporta il Corriere dello Sport:

“Quando Napoli-Torino ha cominciato ad annunciarsi, con l’adrenalina che i calciatori avvertono, proprio in quel momento è arrivata al “Diego Armando Maradona” la notizia che ci sarebbe stata una partita da giocare e un altro punto in classifica: a volte basta poco per esultare o forse è sufficiente ritrovarsi ciò che ti è stato tolto. E in quel preciso istante, avendo due gare davanti, una per oggi e un’altra si vedrà quando, s’è sentito un applauso della squadra intorno a Gattuso. Non sapeva di felicità ma di umanissimo senso di liberazione”.