CdS – Non è finita qui: resta aperta l’indagine sulla violazione del protocollo da parte del Napoli. Resta la sensazione che ci abbia marciato

“La sensazione che De Laurentiis ci abbia marciato non è cancellata”, scrive il Corriere della Sera che si interroga ancora sulla buona fede della società azzurra. Il Napoli non si presentò a Torino perché gli fu impedito dall’ASL campana ma per qualcuno c’è stato lo zampino del presidente partenopeo. Il quotidiano scrive:

“Cosa succederà se un presidente troverà il modo di rinviare una partita perché la sua squadra, a causa del Covid, non è nelle condizioni ideali per giocarla?

La vicenda, almeno per la Figc, non finisce qui: resta aperta l’indagine, affidata alla procura federale, sulla violazione del protocollo da parte del Napoli. Vedremo dove porterà”.