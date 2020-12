Paratici commenta: “Giocheremo quando ci diranno di farlo, c’eravamo anche il 4 ottobre. De Laurentiis? Ha detto delle ovvietà”

Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni in favore del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Quando ci diranno di giocare, giocheremo e porteremo il pallone. Detto ciò, noi eravamo qui anche il 4 ottobre. De Laurentiis ha detto che chi rispetta le regole non può essere penalizzato? Ha detto un’ovvietà. Una data? Abbiamo saputo poco fa della sentenza, dobbiamo ancora parlare con le autorità preposte.

Squalifica di Rabiot? Per sicurezza abbiamo preferito non farlo giocare. Il regolamento parla chiaro, dice ‘la prima gara da disputare’ e questa è la nostra prima partita dopo che la sentenza ha ribaltato il verdetto.

Quando sarebbe meglio giocare Juve-Napoli? Noi non preferiamo niente. Ci atteniamo a quello che ci dicono. Se ci diranno di farlo a febbraio-marzo o maggio lo faremo. Oppure aspetteremo quando sarà possibile, perché il calendario è stato già stilato. Così come l’organizzazione di partite e trasferte: chi ci ascolta non sarà interessato ma ci lavorano tante persone e noi avevamo già organizzato nulla”.