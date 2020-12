L’ex difensore Mauro Bellugi, che negli anni Sessanta e Settanta giocò tra le altre per Inter, Bologna e Napoli, ha subito l’amputazione di entrambe le gambe. Settantenne, Bellugi era stato ricoverato in ospedale lo scorso 4 novembre perché positivo al Covid. Nel corso della degenza, i medici hanno riscontrato un peggioramento di altre precedenti patologie, che da tempo lo affliggevano. Questo ha reso necessaria la doppia amputazione.

Dramma per Mauro Bellugi, gambe amputate a causa del Covid

L’ex giocatore, divenuto poi apprezzato opinionista di calcio in TV, ha reagito con forza: “Metterò protesi come quelle di Pistorius, mi sono informato, così ti supererò nei corridoi degli studi televisivi“, ha detto durante una telefonata con Luca Serafini, suo grande amico. “Mi hanno tolto anche la gamba con cui feci gol al Borussia Mönchengladbach“. L’unico gol in carriera, Bellugi lo segnò con la maglia dell’Inter proprio contro il Borussia in Coppa dei Campioni. In Nazionale ha preso parte ai Mondiali del 1974 e del 1978.

Il messaggio del Napoli

Anche il Napoli ha voluto mandare un messaggio di conforto all’ex calciatore con un commento su Twitter: “Coraggio Mauro. Il tuo vecchio Napoli ti è vicino. Ti aspettiamo al Training Center! Mauro Bellugi #ForzaNapoliSempre“.

ECCO IL TWEET: