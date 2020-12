GdS – Al Napoli manca un trascinatore: un leader come Ibra, Lukaku o Ronaldo

Al Napoli manca un leader secondo quanto si può leggere sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Ecco quanto scrive la rosea:

“E non è soltanto una questione tecnica, perché finora è sempre stato detto che l’organico del Napoli avrebbe potuto competere con Inter, Juve, Milan e Atalanta.

Il punto è che a questa squadra manca un leader, un giocatore che sappia strigliare i compagni in campo e imporsi nel gruppo. Manca un Ibrahimovic, per intenderci, un Lukaku o un Ronaldo, gente che sa essere decisiva. Osimhen è troppo giovane ed ha bisogno di crescere, così come né Insigne né Mertens hanno il carattere dominante in questa squadra”.