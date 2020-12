Alvino: “Milik andrà via a parametro zero, ha già chiuso con la Juventus”

Il collega Carlo Alvino è intervenuto durante la trasmissione “Ne parliamo il lunedì” in onda su Canale 8. Tra gli argomenti si è discusso anche del futuro di Arek Milik. Ecco quanto dichiarato:

“Voglio pensare male ed andare all’inferno: Milik ha già chiuso la sua trattativa con la Juventus a parametro zero e di conseguenza questo vuol dire andrà via in scadenza. C’è già una controversia col Napoli per una pubblicità in Polonia che non è consentita per contratto, pure un certo utilizzo dei social”.