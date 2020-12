La Fiorentina abbandona Milik: idea Origi per l’attacco

Non sarà Arkadiusz Milik il prossimo attaccante della Fiorentina: i viola si sarebbe fiondati infatti su un altro obiettivo. Già sabato Daniele Pradè, ds della Fiorentina, aveva parlato di un disinteresse nei confronti dell’attaccante polacco. Il primo nome ora sulla lista, secondo La Repubblica, arriva nientemeno che dal Liverpool: si tratterebbe infatti di Divock Origi, classe ’95 in forza al Liverpool. In alternativa c’è anche Felipe Caicedo della Lazio, con Tare che però non intende cedere l’attaccante ecuadoriano.

